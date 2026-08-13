РФ зробила заяву щодо пропозицій Зеленського по завершенню війни

За його словами, Вашингтон не передавав Москві пропозиції українського президента Володимира Зеленського щодо завершення війни в Україні.

Крім того Рябков заявив, що Москва готова оперативно організувати візит спецпосланців президента США Стіфа Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії, як тільки стане зрозуміліше, якими є їхні реальні плани.

Що передувало

Нагадаємо, 11 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США свої пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та допомогти наблизити завершення війни.

Глава держави зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім протиповітряну оборону.

Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використає свій вплив для тиску на Росію, щоб змінити підхід Москви та не допустити подальшого затягування війни.