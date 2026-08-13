РФ сделала заявление о предложениях Зеленского по завершению войны

Россия не получала от Соединенных Штатов предложения Украины по завершению войны.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, Вашингтон не передавал Москве предложения украинского президента Владимира Зеленского по завершению войны в Украине.
Кроме того Рябков заявил, что Москва готова оперативно организовать визит спецпосланников президента США Стифа Виткоффа и Джареда Кушнера в Россию, как только станет понятнее, каковы их реальные планы.
Напомним, 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала США свои предложения по дальнейшим действиям, которые должны усилить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.
Глава государства отметил, что США могут помочь Украине усилить защиту, прежде всего, противовоздушную оборону.
В то же время, Киев рассчитывает, что Вашингтон использует свое влияние для давления на Россию, чтобы изменить подход Москвы и не допустить дальнейшего затягивания войны.
Отметим, Сенат США одобрил законопроект о введении санкций против РФ, автором которого был покойный сенатор США Линдси Грэм. Это решение открывает путь к его рассмотрению Палатой представителей уже в следующем месяце.
Отметим, после усиления российских атак по Украине ЕС расширил санкционный список, добавив в него еще пятерых человек. Их внесли под ограничения из-за причастности к действиям России, направленным против украинского населения и объектов критической инфраструктуры.