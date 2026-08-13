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РФ зробила заяву щодо пропозицій Зеленського по завершенню війни

19:08 13.08.2026 Чт
2 хв
Країна-агресорка також назвала умову для візиту спецпосланців президента США
aimg Валерій Ульяненко
РФ зробила заяву щодо пропозицій Зеленського по завершенню війни Фото: Сергій Рябков (Getty Images)
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Росія не отримувала від Сполучених Штатів пропозиції України щодо завершення війни.

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, Вашингтон не передавав Москві пропозиції українського президента Володимира Зеленського щодо завершення війни в Україні.

Крім того Рябков заявив, що Москва готова оперативно організувати візит спецпосланців президента США Стіфа Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії, як тільки стане зрозуміліше, якими є їхні реальні плани.

Що передувало

Нагадаємо, 11 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США свої пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та допомогти наблизити завершення війни.

Глава держави зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім протиповітряну оборону.

Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використає свій вплив для тиску на Росію, щоб змінити підхід Москви та не допустити подальшого затягування війни.

Зазначимо, Сенат США схвалив законопроєкт щодо запровадження санкцій проти РФ, автором якого був покійний сенатор США Ліндсі Грем. Це рішення відкриває шлях до його розгляду Палатою представників уже наступного місяця.

Зазначимо, після посилення російських атак по Україні ЄС розширив санкційний список, додавши до нього ще п'ятьох осіб. Їх внесли під обмеження через причетність до дій Росії, спрямованих проти українського населення та об'єктів критичної інфраструктури.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
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