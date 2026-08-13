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РФ сделала заявление о предложениях Зеленского по завершению войны

19:08 13.08.2026 Чт
2 мин
Страна-агрессор также назвала условие для визита спецпосланников президента США
aimg Валерий Ульяненко
РФ сделала заявление о предложениях Зеленского по завершению войны Фото: Сергей Рябков (Getty Images)
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Россия не получала от Соединенных Штатов предложения Украины по завершению войны.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Вашингтон не передавал Москве предложения украинского президента Владимира Зеленского по завершению войны в Украине.

Кроме того Рябков заявил, что Москва готова оперативно организовать визит спецпосланников президента США Стифа Виткоффа и Джареда Кушнера в Россию, как только станет понятнее, каковы их реальные планы.

Что предшествовало

Напомним, 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала США свои предложения по дальнейшим действиям, которые должны усилить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.

Глава государства отметил, что США могут помочь Украине усилить защиту, прежде всего, противовоздушную оборону.

В то же время, Киев рассчитывает, что Вашингтон использует свое влияние для давления на Россию, чтобы изменить подход Москвы и не допустить дальнейшего затягивания войны.

Отметим, Сенат США одобрил законопроект о введении санкций против РФ, автором которого был покойный сенатор США Линдси Грэм. Это решение открывает путь к его рассмотрению Палатой представителей уже в следующем месяце.

Отметим, после усиления российских атак по Украине ЕС расширил санкционный список, добавив в него еще пятерых человек. Их внесли под ограничения из-за причастности к действиям России, направленным против украинского населения и объектов критической инфраструктуры.

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