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РФ зробила Білорусь "дійною коровою", наростивши імпорт бензину до рекордних рівнів

13:19 05.07.2026 Нд
2 хв
Кремль витискає весь бензин. Більше Білорусь просто не здатна експортувати
aimg Марія Науменко
Фото: черга автомобілів на автозаправній станції "Роснефти" в Росії (Getty Images)

Росія почала забирати у Білорусі бензин, призначений для Центральної Азії. Однак навіть рекордні поставки не здатні повністю закрити дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ведомости".

Росія у червні різко наростила імпорт бензину з Білорусі. За перші 25 днів місяця до РФ ввезли 141 тисячу тонн пального - це історичний максимум.

Як пише "Ведомости" з посиланням на дані Центру цінових індексів, цей обсяг у 2,4 раза перевищує всі поставки за травень. Для порівняння, у червні 2025 року Росія імпортувала з Білорусі лише 1 тисячу тонн бензину.

За даними ЦЦІ, Білорусь перенаправила на російський ринок паливо, яке раніше призначалося для країн Центральної Азії. Це дозволило збільшити обсяги постачання на тлі проблем із бензином у РФ.

Експерти, опитані виданням, вважають, що додатковий імпорт може дещо полегшити ситуацію на російському паливному ринку. Проте повністю покрити дефіцит бензину він не зможе.

За оцінкою експерта з енергетики Кирила Родіонова, Білорусь може експортувати 1,8-2 млн тонн бензину на рік, або близько 150-170 тисяч тонн щомісяця. Отже, червневі поставки до Росії вже майже досягли межі її місячних експортних можливостей.

Нагадаємо, через удари по НПЗ у Росії почали зупинятися великі заводи, що посилило дефіцит пального.

Наприкінці червня обмеження продажу або перебої з бензином фіксували приблизно у 90% регіонів РФ, а ціни на нього били історичні максимуми.

Водночас російський диктатор Володимир Путін визнав наявність проблем із постачанням пального, хоча й заявив, що вони "не є критичними".

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