РФ зранку атакувала дронами Дніпропетровську область: пошкоджено будинки, виникла пожежа

"Вночі та вранці агресор атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах", - зазначив Лисак.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті обстрілу виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.

"Продовжувалися удари по Нікопольщині. Ворог влучив по Марганцю. Застосував FPV-дрон та артилерію", - додав Лисак.