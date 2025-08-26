UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ зранку атакувала дронами Дніпропетровську область: пошкоджено будинки, виникла пожежа

Фото: РФ зранку атакувала дронами Дніпропетровську область (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні зранку, 26 серпня, атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі та вранці агресор атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах", - зазначив Лисак.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті обстрілу виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.

"Продовжувалися удари по Нікопольщині. Ворог влучив по Марганцю. Застосував FPV-дрон та артилерію", - додав Лисак.

Удари РФ по Дніпропетровській області

Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення атакують громади Дніпропетровської області. Для обстрілів використовують ракети різних типів, а також ударні безпілотники.

Так, окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М".

За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра попередньо є постраждалий. Також виникла пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниДніпропетровська область