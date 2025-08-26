РФ утром атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома, возник пожар

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения атакуют громады Днепропетровской области. Для обстрелов используют ракеты различных типов, а также ударные беспилотники.

Так, оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М".

По данным главы ОГА, в результате ракетного удара по пригороду Днепра предварительно есть пострадавший. Также возник пожар.