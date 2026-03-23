Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ зранку атакує інфраструктуру Кривого Рогу: деталі ворожого обстрілу

09:17 23.03.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки удару росіян по місту?
aimg Костянтин Широкун

Російські війська зранку атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникла пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей. Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали", - зазначив Ганжа.

За його словами, через обстріл поранень дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років, медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог вдруге за ранок атакував місто ударними безпілотниками.

Зазначається, що у Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки, точна кількість стане відома згодом.

"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав Ганжа.

Обстріл України у ніч на 23 березня

Російські війська щоночі атакують Україну, використовуючи безпілотники та ракети різних типів. Як правило, переважну частину ворожих цілей ліквідовують сили ППО.

Відомо, що у ніч на 23 березня противник атакував 251 ударним дроном типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 150 із них – "Шахеди".

Під ударом були ряд південних, східних та центральних регіонів. Зокрема, про наслідки ворожого обстрілу повідомляли у кількох громадах Кіровоградської та Одеської областей.

