РФ зранку атакує інфраструктуру Кривого Рогу: деталі ворожого обстрілу

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей. Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали", - зазначив Ганжа.

За його словами, через обстріл поранень дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років, медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог вдруге за ранок атакував місто ударними безпілотниками.

Зазначається, що у Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки, точна кількість стане відома згодом.

"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав Ганжа.