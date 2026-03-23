RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ утром атакует инфраструктуру Кривого Рога: детали вражеского обстрела

09:17 23.03.2026 Пн
2 мин
Что известно о последствиях удара россиян по городу?
Константин Широкун

Российские войска утром атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возник пожар, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили", - отметил Ганжа.

По его словам, из-за обстрела ранения получили двое мужчин - 31 и 58 лет, медики оказывают им необходимую помощь.

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА сообщил, что враг второй раз за утро атаковал город ударными беспилотниками.

Отмечается, что в Металлургическом районе есть поврежденные многоквартирные дома, точное количество станет известно позже.

"В Криворожском районе продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах", - добавил Ганжа.

Обстрел Украины в ночь на 23 марта

Российские войска каждую ночь атакуют Украину, используя беспилотники и ракеты различных типов. Как правило, большую часть вражеских целей ликвидируют силы ПВО.

Известно, что в ночь на 23 марта противник атаковал 251 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 150 из них - "Шахеды".

Под ударом были ряд южных, восточных и центральных регионов. В частности, о последствиях вражеского обстрела сообщали в нескольких общинах Кировоградской и Одесской областей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
