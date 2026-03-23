РФ утром атакует инфраструктуру Кривого Рога: детали вражеского обстрела

Обстрел Украины в ночь на 23 марта

Российские войска каждую ночь атакуют Украину, используя беспилотники и ракеты различных типов. Как правило, большую часть вражеских целей ликвидируют силы ПВО.

Известно, что в ночь на 23 марта противник атаковал 251 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 150 из них - "Шахеды".

Под ударом были ряд южных, восточных и центральных регионов. В частности, о последствиях вражеского обстрела сообщали в нескольких общинах Кировоградской и Одесской областей.