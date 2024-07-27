РФ зобов'яже українські школи в окупації розповсюджувати Z-літературу, - ЦНС

Як зазначається, для свого плану ворог склав список фронтової поезії, розповідей військових і нарисів про "героїв руської весни", які мають "зберегти пам'ять" про війну проти України. Цей перелік буде обов'язковим для шкіл, бібліотек і культурних центрів, що знаходяться в окупації.

Каталог рекомендованої літератури в Міносвіти РФ надали центр "Традиція" кремлівського пропагандиста Захара Прилєпіна і фонд "Захисники вітчизни". Загалом у списку зазначено 15 книг із серії "КМД", яку редагує сам Прилєпін.

Крім того, автори списку рекомендували поширювати картини і скульптури, які пов'язані з війною в Україні. Зокрема, погруддя військових злочинців.

До цього на окупованих територіях Херсонської області ворог встановив плиту на честь 23 російських загарбників, яких успішно ліквідували ЗСУ.