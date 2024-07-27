Как отмечается, для своего плана враг составил список фронтовой поэзии, рассказов военных и очерков о "героях русской весны", которые должны "сохранить память" о войне против Украины. Этот список будет обязательным для школ, библиотек и культурных центров, которые находятся в оккупации.

Каталог рекомендованной литературы в Минобразования РФ предоставили центр "Традиция" кремлевского пропагандиста Захара Прилепина и фонд "Защитники отечества". В списке указано 15 книг из серии "КМД", которую редактирует сам Прилепин.

Кроме того, авторы списка рекомендовали распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине. В частности, бюст военных преступников.

До этого на оккупированных территориях Херсонской области враг установил плиту в честь 23 российских захватчиков, которых успешно ликвидированны ВСУ.