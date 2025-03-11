РФ снова запустила по Украине "Шахеды": где объявлена тревога

Российская Федерация вечером вторника, 11 марта, снова запустили по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены на юге страны, в Запорожской и Одесской областях. Также "Шахэды" движутся и с северного направления - в Харьковской и Сумской областях.

Где замечены "Шахеды":

БпЛА в Николаевской области. Курсом северо-западным на Одесскую область.

БпЛА на востоке Запорожской области. Курсом на Днепропетровскую область.

Одесская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Напомним, вчера вечером российская армия традиционно запустила ударные дроны по территории Украины. Во время воздушной атаки в Киеве были слышны звуки взрывов. В столице работали силы ПВО на фоне атаки вражеских дронов.

По данным Воздушных сил, минувшей ночью Россия запустила против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и более 125 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов.