У Києві чути вибухи: працює ППО

Пізно ввечері, 10 березня, у Києві звуки вибухів. В столиці працюють сили ППО на тлі атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:34.

Через декілька хвилин Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі та Голосіївському районі столиці.

Перед цим у КМВА та Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію безпілотників над містом.

Де оголосили тривогу

На 23:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у половині регіонів, а саме: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.