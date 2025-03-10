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У Києві чути вибухи: працює ППО

Понеділок 10 березня 2025 23:42
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У Києві чути вибухи: працює ППО Фото: протиповітряна оборона збиває ворожі безпілотники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 10 березня, у Києві звуки вибухів. В столиці працюють сили ППО на тлі атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:34.

Через декілька хвилин Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі та Голосіївському районі столиці.

Перед цим у КМВА та Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію безпілотників над містом.

Де оголосили тривогу

На 23:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у половині регіонів, а саме: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

У Києві чути вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що в ніч на понеділок, 10 березня, росіяни запустили по Україні 176 ударних безпілотників. Сили ППО працювали в 15 областях.

Станом на 8 ранку було збито 130 дронів, також 42 БпЛА-імітатори було локально втрачено.

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Київ ППО Віталий Кличко Війна в Україні Дрони
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