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РФ знову вдарила по Циркунах: є влучання в будинок, під завалами може бути людина

Фото: окупанти знову обстріляли Циркуни Харківської області 18 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 18 травня, російські окупанти вже вдруге обстріляли село Циркуни Харківського району. Ворог атакував житловий будинок, під завалами якого зараз може бути людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Як додали в ОВА, під завалами будинку може перебувати людина.

"На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються", - констатували в адміністрації.

Як повідомлялося, у Харкові буквально нещодавно чули звуки вибухів. Місцева влада попередила мешканців про ракетні удари окупантів по місту.

Нагадаємо, вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.

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