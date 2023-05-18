РФ снова ударила по Циркунам: есть попадание в дом, под завалами может быть человек

В четверг, 18 мая, российские оккупанты уже второй раз обстреляли село Циркуны Харьковского района. Враг атаковал жилой дом, под завалами которого сейчас может находиться человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
"Прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом", - говорится в сообщении.
Как добавили в ОВА, под завалами дома может находиться человек.
"На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", - констатировали в администрации.
Как сообщалось, в Харькове буквально недавно слышали звуки взрывов. Местные власти предупредили жителей о ракетных ударах оккупантов по городу.
Напомним, ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.
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