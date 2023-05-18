РФ снова ударила по Циркунам: есть попадание в дом, под завалами может быть человек

В четверг, 18 мая, российские оккупанты уже второй раз обстреляли село Циркуны Харьковского района. Враг атаковал жилой дом, под завалами которого сейчас может находиться человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.