РФ знову бреше про енергетику, щоб приховати злочин у Кривому Розі, - Генштаб

Росія знову звинувачує Україну в порушенні домовленостей щодо припинення вогню. Це робиться, щоб відвернути увагу від злочинів, скоєних російською державою проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Генштаб зауважив, що сьогодні Міноборони Росії поширює брехливі заяви про начебто "порушення" Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики.

"Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців", - зауважили в штабі.

За їх даними, росіяни вигадали нові дезінформаційні звинувачення у начебто 14 "атаках" Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня.

"Атаки" є фейком. Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - наголосили в Генштабі.

Водночас військові зауважили, що саме російські загарбники продовжують демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл.

Удар по Кривому Рогу

Генштаб ЗСУ нагадав, що вчора, 4 квітня, російські терористи вчинили черговий воєнний злочин, завдавши жахливого удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

"Ця варварська атака розрахована на максимальне ураження площі та великої кількості людей, призвела до загибелі 9 невинних дітей та 9 дорослих. Ще 38 людей отримали тяжкі поранення. Загальна кількість поранених - 62 особи, з них 12 дітей", - повідомили в штабі.

Крім того, за даними військових, минулої доби російська армія атакувала Україну 92 ударними БпЛА типу "Shahed", скинула 171 керовану авіаційну бомбу та 6353 рази застосовувала артилерію.

Внаслідок підступних ворожих ударів постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Житомирської та інших областей України.

"Військове відомство держави-терориста вкотре вдається до брехливих звинувачень, намагаючись перекласти на Україну власну відповідальність за затягування війни та загибель людей", - підкреслили в Генштабі.

Генеральний штаб ЗСУ висловив сподівання, що світ не сприйматиме російської брехні та засудить чергові жорстокі російські злочини війни.