У ЄС відреагували на ракетний удар Росії по Кривому Рогу
У ЄС засудили російський ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок якого загинули десятки українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Х очільника Міністерства закордонних справ Естонії Маргуса Тсакхна, сторінку представника ЄС із закордонних справ Каі Каллас, посольство Швейцарії в Києві та пост посла США в Україні Бріджит Брінк.
Міжнародна спільнота засудила російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу, що забрав життя 19 осіб, серед яких 9 дітей. Цей злочин викликав хвилю обурення серед світових лідерів та міжнародних організацій.
Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що Росія продовжує вести війну, а не шукати мир, і що напади на мирних жителів, включаючи дітей, є жорстоким доказом цієї агресивної політики.
Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила у своєму пості, що російський удар по житловому району Кривого Рогу є ще одним безрозсудним нападом на мирних людей, який демонструє, що Росія не зацікавлена в мирі та продовжує руйнувати Україну.
Посольство Швейцарії в Києві висловило співчуття родинам загиблих і постраждалих, підкресливши, що цивільні люди не повинні ставати мішенями у війні.
Також, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Кривому Розі, заявивши, що це є ще однією причиною, чому війна повинна закінчитися.
Світова спільнота продовжує закликати до покарання за ці воєнні злочини та відновлення миру і справедливості для українців.
Удар РФ по Кривому Рогу
Вночі 5 квітня Кривий Ріг зазнав масованого нападу з боку Росії, коли спочатку було завдано удару балістичною ракетою, а пізніше - атака ударними БпЛА типу "Шахед". Внаслідок цих атак загинули щонайменше 19 осіб, серед яких 9 дітей.
Масовані обстріли призвели до пошкодження 34 багатоквартирних будинків, шести навчальних закладів, магазинів, ресторанів та десятків автомобілів. Удар був спрямований на мирних жителів, включаючи дитячі майданчики та школи.
Детальніше про те, що відомо про атаку по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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