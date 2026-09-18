РФ знову атакувала Київ: дрон влучив у будівлю, постраждав чоловік

Росіяни у четвер ввечері, 17 вересня, знову атакували дронами Київ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання та відомо про одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За його словами, атака сталася ввечері. Зокрема, ворог атакував дроном у нежитлову будівлю і наразі відомо, що постраждав один чоловік.
"В Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували", - додав він.
Нагадаємо, в ніч на 17 вересня росіяни завдали удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки уламки впали в кількох місцях у Дніпровському, Святошинському та Соломенському районах.
Зокрема, було пошкоджено офісну будівлю, житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, склади, територію біля АЗС та інше. Крім того, постраждало 20 осіб.