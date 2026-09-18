РФ знову атакувала Київ: дрон влучив у будівлю, постраждав чоловік

За його словами, атака сталася ввечері. Зокрема, ворог атакував дроном у нежитлову будівлю і наразі відомо, що постраждав один чоловік.

"В Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували", - додав він.