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РФ снова атаковала Киев: дрон попал в здание, пострадал мужчина

00:35 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: пострадавшего госпитализировали (Getty Images)

Россияне в четверг вечером, 17 сентября, снова атаковали дронами Киев. В результате атаки зафиксировано попадание и известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, атака произошла вечером. В частности, враг атаковал дроном в нежилое здание и известно, что пострадал один человек.

"В Подольском районе попадание произошло в нежилое здание. Раненого медики госпитализировали", - добавил он.

Другие обстрелы Киева

Напомним, в ночь на 17 сентября россияне ударили по Киеву баллистикой. В результате атаки обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

В частности, были повреждены офисное здание, жилые дома, учебные заведения, автомобили, склады, территория около АЗС и не только. Помимо этого, пострадали 20 человек.

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