РФ знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу

Російська армія ввечері понеділка, 30 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 21:00 у Сумській області, вони рухались курсом на Суми. Окрім цього декілька груп дронів рухались у напрямку Харківської області.
Станом на 21:40 ворожі безпілотники було зафіксовано у повітряному просторі Полтавської області.
Окрім цього Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія знову атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Основним напрямком атаки був Харків та область. Зокрема, ми писали, що у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.
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