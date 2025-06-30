РФ снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

Российская армия вечером понедельника, 30 июня, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 21:00 в Сумской области, они двигались курсом на Сумы. Кроме этого несколько групп дронов двигались в направлении Харьковской области.
По состоянию на 21:40 вражеские беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Полтавской области.
Кроме этого Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности для Херсонской и Николаевской областей.
Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, этой ночью российская армия снова атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Основным направлением атаки был Харьков и область. В частности, мы писали, что в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки доносились из-за пределов города.
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