РФ знищила склад Українського Червоного Хреста під час атаки на Київ

Російські війська під час масованої атаки на Київ повністю знищили орендований гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Внаслідок удару втрачено понад 320 тисяч одиниць важливого вантажу та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Українського Червоного Хреста у Facebook .

"Ураження складу завдало не лише значних матеріальних збитків. Це удар по гуманітарній інфраструктурі, від роботи якої залежить своєчасна допомога тисячам людей, які постраждали від війни", - наголосили в організації.

Крім того, російський обстріл пошкодив вантажівку, яка розвозила гуманітарну допомогу.

На момент удару там зберігалися вантажі для екстреного реагування на надзвичайні ситуації та допомоги сотням тисяч людей із найбільш вразливих категорій.

За інформацією організації, знищений об'єкт був одним із ключових логістичних центрів , з якого забезпечували виконання гуманітарних проєктів для підтримки населення.

Масований обстріл Києва 2 липня

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські війська здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, випустивши 570 засобів повітряного нападу - 74 ракети та 496 безпілотників. Головною ціллю ворожої атаки став Київ. Силам ППО вдалося збити 524 цілі.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань у столиці зафіксували руйнування більш ніж на 30 локаціях, пошкоджено понад 20 житлових будинків, станцію швидкої допомоги та об'єкти енергетики ДТЕК. Через значні руйнування та велику кількість жертв 3 липня в Києві оголошено День жалоби.

Найважчі наслідки зафіксували у Дарницькому районі міста, де через ворожу ракету сталося руйнування та обвал житлового будинку, під завалами якого опинилися люди.

За останніми даними поліції та КМВА, загальна кількість загиблих від удару РФ по Києву перевищила 20 осіб і зросла щонайменше до 22 громадян. Кількість постраждалих досягла 100 людей, серед них є малолітні діти.

На місце ворожого влучання у Дарницькому районі прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що Росія безумовно отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву, та наголосив, що Україна виступає за справедливе закінчення війни.