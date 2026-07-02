РФ уничтожила склад Украинского Красного Креста во время атаки на Киев
Российские войска во время массированной атаки на Киев полностью уничтожили арендованный гуманитарный склад Украинского Красного Креста. В результате удара потеряно более 320 тысяч единиц важного груза и оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Украинского Красного Креста в Facebook.
Что было на складе
По информации организации, уничтоженный объект являлся одним из ключевых логистических центров, из которого обеспечивали выполнение гуманитарных проектов для поддержки населения.
На момент удара там хранились грузы для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и помощи сотням тысяч людей из самых уязвимых категорий.
Среди утраченного имущества и оборудования:
- Медицинская и энергетическая техника - генераторы, тепловые насосы, медицинские ноши, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики и мониторы пациента. Значительная часть этой помощи была доставлена в Украину через Европейский механизм гражданской защиты.
- Стратегический резерв - одеяла, комплекты постельного белья, гигиенические наборы, спальные комплекты, тарпаулины и пленка для экстренного закрытия поврежденных окон после обстрелов.
Кроме того, российский обстрел повредил грузовик, развозивший гуманитарную помощь.
Общая стоимость утраченных грузов превышает 79 миллионов гривен.
"Поражение состава нанесло не только значительный материальный ущерб. Это удар по гуманитарной инфраструктуре, от работы которой зависит своевременная помощь тысячам людей, пострадавших от войны", - подчеркнули в организации.
Массированный обстрел Киева 2 июля
Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, выпустив 570 средств воздушного нападения - 74 ракеты и 496 беспилотников. Главной целью вражеской атаки стал Киев. Силам ПВО удалось сбить 524 цели.
В результате падения обломков и прямых попаданий в столице зафиксировали разрушение более чем на 30 локациях, повреждено более 20 жилых домов, станцию скорой помощи и объекты энергетики ДТЭК. Из-за значительных разрушений и большого количества жертв 3 июля в Киеве объявлен День траура.
Самые тяжелые последствия зафиксировали в Дарницком районе города, где из-за вражеской ракеты произошло разрушение и обрушение жилого дома, под завалами которого оказались люди.
По последним данным полиции и КМВА, общее число погибших от удара РФ по Киеву превысило 20 человек и выросло, по меньшей мере, до 22 граждан. Число пострадавших достигло 100 человек, среди них малолетние дети.
На место вражеского попадания в Дарницком районе прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Россия безусловно получит ответ за сегодняшний удар по Киеву и подчеркнул, что Украина выступает за справедливое окончание войны.