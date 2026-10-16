РФ знищила склад мережі "Файно Маркет": є загиблі

Російські війська ввечері 14 жовтня завдали удару по логістичному центру мережі супермаркетів "Файно Маркет". Унаслідок атаки є загиблі, а постачання товарів до магазинів може затримуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в соціальних мережах.
У компанії повідомили, що логістичний центр зруйновано. Також висловили співчуття рідним і близьким загиблих та зазначили, що роблять усе можливе для підтримки постраждалих.
Попри руйнування та втрати, працівники мережі продовжують працювати, щоб забезпечувати магазини необхідними товарами.
Через руйнування логістичного центру компанія перебудовує логістичні процеси та шукає альтернативні шляхи постачання продукції до магазинів.
У "Файно Маркет" попередили, що через наслідки атаки можливі затримки поставок і тимчасова відсутність окремих товарів. Також компанія планує найближчим часом відновити роботу мобільного застосунку.
У мережі перепросили за можливі незручності та закликали покупців поставитися до ситуації з розумінням.
Зазначимо, "Файно Маркет" - мережа магазинів у форматі "біля дому", яка налічує понад 220 торговельних точок у 85 містах та інших населених пунктах. У компанії працюють понад 4200 співробітників.
Компанія почала діяльність у 2011 році в Кіровоградській області. Зараз магазини працюють у 7 регіонах країни.
Нагадаємо, 14 жовтня росіяни масовано атакували Кіровоградську область, зокрема Кропивницький, пошкодивши об'єкти логістики, транспортні й промислові підприємства, приватні будинки та багатоповерхівку. Внаслідок удару по місту загинули двоє людей.
Росіяни атакували регіон безпілотниками протягом 10 годин. Удари були зафіксовані на 25 локаціях.