РФ знищила склад мережі "Файно Маркет": є загиблі

Що відомо про наслідки атаки

У компанії повідомили, що логістичний центр зруйновано. Також висловили співчуття рідним і близьким загиблих та зазначили, що роблять усе можливе для підтримки постраждалих.

Попри руйнування та втрати, працівники мережі продовжують працювати, щоб забезпечувати магазини необхідними товарами.

Чи будуть перебої з постачанням

Через руйнування логістичного центру компанія перебудовує логістичні процеси та шукає альтернативні шляхи постачання продукції до магазинів.

У "Файно Маркет" попередили, що через наслідки атаки можливі затримки поставок і тимчасова відсутність окремих товарів. Також компанія планує найближчим часом відновити роботу мобільного застосунку.

У мережі перепросили за можливі незручності та закликали покупців поставитися до ситуації з розумінням.

Що відомо про "Файно Маркет"

Зазначимо, "Файно Маркет" - мережа магазинів у форматі "біля дому", яка налічує понад 220 торговельних точок у 85 містах та інших населених пунктах. У компанії працюють понад 4200 співробітників.

Компанія почала діяльність у 2011 році в Кіровоградській області. Зараз магазини працюють у 7 регіонах країни.