RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

РФ уничтожила склад сети "Файно Маркет": есть погибшие

12:42 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Супермаркет "Файно Маркет" (facebook.com/fayno.market)

Российские войска вечером 14 октября нанесли удар по логистическому центру сети супермаркетов "Файно Маркет". В результате атаки есть погибшие, а поставки товаров в магазины могут задерживаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в социальных сетях.

Что известно о последствиях атаки

В компании сообщили, что логистический центр разрушен. Также выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что делают все возможное для поддержки пострадавших.

Несмотря на разрушения и потери, работники сети продолжают работать, чтобы снабжать магазины необходимыми товарами.

Будут ли перебои со снабжением

Из-за разрушения логистического центра компания перестраивает логистические процессы и ищет альтернативные пути поставки продукции в магазины.

В "Файно Маркет" предупредили, что из-за последствий атаки возможны задержки поставок и временное отсутствие отдельных товаров. Также компания планирует в ближайшее время возобновить работу мобильного приложения.

В сети извинились за возможные неудобства и призвали покупателей отнестись к ситуации с пониманием.

Что известно о "Файно Маркет"

Отметим, "Файно Маркет" - сеть магазинов в формате "возле дома", насчитывающая более 220 торговых точек в 85 городах и других населенных пунктах. В компании работают более 4200 сотрудников.

Компания начала работу в 2011 году в Кировоградской области. Сейчас магазины работают в 7 регионах страны.

Напомним, 14 октября россияне массированно атаковали Кировоградскую область, в частности, Кропивницкий, повредив объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия, частные дома и многоэтажку. В результате удара по городу погибли два человека.

Россияне атаковали регион беспилотниками в течение 10 часов. Удары были зафиксированы на 25 локациях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кировоградская областьАтака дронов