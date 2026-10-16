РФ уничтожила склад сети "Файно Маркет": есть погибшие

Что известно о последствиях атаки

В компании сообщили, что логистический центр разрушен. Также выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что делают все возможное для поддержки пострадавших.

Несмотря на разрушения и потери, работники сети продолжают работать, чтобы снабжать магазины необходимыми товарами.

Будут ли перебои со снабжением

Из-за разрушения логистического центра компания перестраивает логистические процессы и ищет альтернативные пути поставки продукции в магазины.

В "Файно Маркет" предупредили, что из-за последствий атаки возможны задержки поставок и временное отсутствие отдельных товаров. Также компания планирует в ближайшее время возобновить работу мобильного приложения.

В сети извинились за возможные неудобства и призвали покупателей отнестись к ситуации с пониманием.

Что известно о "Файно Маркет"

Отметим, "Файно Маркет" - сеть магазинов в формате "возле дома", насчитывающая более 220 торговых точек в 85 городах и других населенных пунктах. В компании работают более 4200 сотрудников.

Компания начала работу в 2011 году в Кировоградской области. Сейчас магазины работают в 7 регионах страны.