UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus

17:02 07.08.2026 Пт
1 хв
Коли компанія зможе повернутися до роботи - поки невідомо
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки удару РФ по складу компанії (facebook.com/deltaplus.ukraine)

Компанія Delta Plus Ukraine після удару РФ втратила все, що напрацьовувала роками, - склад і офіс зруйновані повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delta Plus Ukraine.

За інформацією компанії, ворог за одну ніч знищив усе, що напрацьовувалося багато років. Повністю зруйновані найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту та офісне приміщення.

Фото: Наслідки удару РФ по складу компанії (facebook.com/deltaplus.ukraine)

"На жаль, Delta Plus Ukraine знищена повністю. Найбільший склад ЗІЗ в Україні та офісне приміщення було знищено повністю. Тому наразі ми маємо повідомити вам, що всі відвантаження ми припиняємо", - йдеться у зверненні компанії.

Коли вдасться відновити роботу, поки невідомо, однак у Delta Plus Ukraine пообіцяли, що обов'язково повернуться.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області балістикою і дронами.

Під вогнем опинилися логістичні хаби та складські приміщення, є загиблі й постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БізнесВійна в Україні