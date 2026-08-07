РФ знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus

За інформацією компанії, ворог за одну ніч знищив усе, що напрацьовувалося багато років. Повністю зруйновані найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту та офісне приміщення.

Фото: Наслідки удару РФ по складу компанії (facebook.com/deltaplus.ukraine)

"На жаль, Delta Plus Ukraine знищена повністю. Найбільший склад ЗІЗ в Україні та офісне приміщення було знищено повністю. Тому наразі ми маємо повідомити вам, що всі відвантаження ми припиняємо", - йдеться у зверненні компанії.

Коли вдасться відновити роботу, поки невідомо, однак у Delta Plus Ukraine пообіцяли, що обов'язково повернуться.