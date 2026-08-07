РФ уничтожила самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты Delta Plus

Компания Delta Plus Ukraine после удара РФ потеряла все, что нарабатывала годами – склад и офис разрушены полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delta Plus Ukraine.
По информации компании, враг за одну ночь уничтожил все, что нарабатывалось много лет. Полностью разрушены самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты и офисное помещение.
Фото: Последствия удара РФ по составу компании (facebook.com/deltaplus.ukraine)
"К сожалению, Delta Plus Ukraine уничтожена полностью. Наибольший склад СИЗ в Украине и офисное помещение были уничтожены полностью. Поэтому мы должны сообщить вам, что все отгрузки мы прекращаем", - говорится в обращении компании.
Когда удастся возобновить работу, пока неизвестно, однако в Delta Plus Ukraine пообещали, что обязательно вернутся.
Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области баллистикой и дронами.
Под огнем оказались логистические хабы и складские помещения, погибшие и пострадавшие.