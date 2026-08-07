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РФ знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus

17:02 07.08.2026 Пт
1 хв
Коли компанія зможе повернутися до роботи - поки невідомо
aimg Валерія Абабіна
РФ знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus Фото: Наслідки удару РФ по складу компанії (facebook.com/deltaplus.ukraine)
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Компанія Delta Plus Ukraine після удару РФ втратила все, що напрацьовувала роками, - склад і офіс зруйновані повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delta Plus Ukraine.

За інформацією компанії, ворог за одну ніч знищив усе, що напрацьовувалося багато років. Повністю зруйновані найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту та офісне приміщення.

Фото: Наслідки удару РФ по складу компанії (facebook.com/deltaplus.ukraine)

"На жаль, Delta Plus Ukraine знищена повністю. Найбільший склад ЗІЗ в Україні та офісне приміщення було знищено повністю. Тому наразі ми маємо повідомити вам, що всі відвантаження ми припиняємо", - йдеться у зверненні компанії.

Коли вдасться відновити роботу, поки невідомо, однак у Delta Plus Ukraine пообіцяли, що обов'язково повернуться.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області балістикою і дронами.

Під вогнем опинилися логістичні хаби та складські приміщення, є загиблі й постраждалі.

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