РФ уничтожила самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты Delta Plus

Компания Delta Plus Ukraine после удара РФ потеряла все, что нарабатывала годами – склад и офис разрушены полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delta Plus Ukraine.

По информации компании, враг за одну ночь уничтожил все, что нарабатывалось много лет. Полностью разрушены самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты и офисное помещение.

Фото: Последствия удара РФ по составу компании (facebook.com/deltaplus.ukraine)

"К сожалению, Delta Plus Ukraine уничтожена полностью. Наибольший склад СИЗ в Украине и офисное помещение были уничтожены полностью. Поэтому мы должны сообщить вам, что все отгрузки мы прекращаем", - говорится в обращении компании.

Когда удастся возобновить работу, пока неизвестно, однако в Delta Plus Ukraine пообещали, что обязательно вернутся.