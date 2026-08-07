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Главная » Новости » Война в Украине

РФ уничтожила самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты Delta Plus

17:02 07.08.2026 Пт
1 мин
Когда компания сможет вернуться к работе – пока неизвестно
aimg Валерия Абабина
РФ уничтожила самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты Delta Plus Фото: Последствия удара РФ по складу компании (facebook.com/deltaplus.ukraine)
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Компания Delta Plus Ukraine после удара РФ потеряла все, что нарабатывала годами – склад и офис разрушены полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delta Plus Ukraine.

По информации компании, враг за одну ночь уничтожил все, что нарабатывалось много лет. Полностью разрушены самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты и офисное помещение.

Фото: Последствия удара РФ по составу компании (facebook.com/deltaplus.ukraine)

"К сожалению, Delta Plus Ukraine уничтожена полностью. Наибольший склад СИЗ в Украине и офисное помещение были уничтожены полностью. Поэтому мы должны сообщить вам, что все отгрузки мы прекращаем", - говорится в обращении компании.

Когда удастся возобновить работу, пока неизвестно, однако в Delta Plus Ukraine пообещали, что обязательно вернутся.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области баллистикой и дронами.

Под огнем оказались логистические хабы и складские помещения, погибшие и пострадавшие.

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