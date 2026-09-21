РФ уничтожила корпус университета в Запорожье: прямое попадание в объект культурного наследия

Очередной вражеский обстрел существенно разрушил один из корпусов Запорожского национального университета. После атаки РФ здание, являющееся объектом культурного наследия, охватило пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Запорожского национального университета (ЗНУ) в Facebook.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Утром понедельника, 21 сентября 2026 года, украинцам рассказали, что этой ночью корпус №3 Запорожского национального университета "испытал прямое попадание".

Подчеркивается, что это - объект культурного наследия.

"В его стенах проходили годы учебы, встречи, лекции и важные моменты университетской жизни", - напомнили в пресс-службе ЗНУ.

Корпус №3 ЗНУ после атаки РФ (фото: facebook.com/official.znu)

Отмечается, что впереди - "сложная работа по восстановлению".

"Но мы верим, что сможем вернуть ему жизнь", - констатировали в учебном заведении.

Исходя из опубликованных в социальной сети фото, в корпусе ЗНУ после атаки вспыхнул масштабный пожар.

Пожар в корпусе ЗНУ после вражеской атаки (фото: facebook.com/official.znu)

Здание пострадало как снаружи, так и изнутри.

Здание ощутимо пострадало от огня (фото: facebook.com/official.znu)

Были уничтожены также автомобили, припаркованные рядом с местом удара.

Атака РФ наделала немало беды (фото: facebook.com/official.znu)

Пострадали и постройки, расположенные неподалеку.

Последствия вражеской атаки в Запорожье (фото: facebook.com/official.znu)

Немного позже ЗНУ опубликовал видео, на котором можно увидеть последствия атаки РФ утром.

"Утро после попадания. Студенты, преподаватели, работники вместе устраняют последствия удара. Спасибо каждому, кто пришел", - подчеркнули в пресс-службе университета.

Как помочь ЗНУ с восстановлением

В заключение в ЗНУ опубликовали реквизиты для благотворительной помощи - по соответствующей ссылке.

Поддержать государственное учреждение высшего образования можно также через БО БФ "Молодь Майбутнього" - волонтерский центр ЗНУ: