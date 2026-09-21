РФ уничтожила корпус университета в Запорожье: прямое попадание в объект культурного наследия
Очередной вражеский обстрел существенно разрушил один из корпусов Запорожского национального университета. После атаки РФ здание, являющееся объектом культурного наследия, охватило пламя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Запорожского национального университета (ЗНУ) в Facebook.
Что известно о последствиях вражеской атаки
Утром понедельника, 21 сентября 2026 года, украинцам рассказали, что этой ночью корпус №3 Запорожского национального университета "испытал прямое попадание".
Подчеркивается, что это - объект культурного наследия.
"В его стенах проходили годы учебы, встречи, лекции и важные моменты университетской жизни", - напомнили в пресс-службе ЗНУ.
Корпус №3 ЗНУ после атаки РФ (фото: facebook.com/official.znu)
Отмечается, что впереди - "сложная работа по восстановлению".
"Но мы верим, что сможем вернуть ему жизнь", - констатировали в учебном заведении.
Исходя из опубликованных в социальной сети фото, в корпусе ЗНУ после атаки вспыхнул масштабный пожар.
Пожар в корпусе ЗНУ после вражеской атаки (фото: facebook.com/official.znu)
Здание пострадало как снаружи, так и изнутри.
Здание ощутимо пострадало от огня (фото: facebook.com/official.znu)
Были уничтожены также автомобили, припаркованные рядом с местом удара.
Атака РФ наделала немало беды (фото: facebook.com/official.znu)
Пострадали и постройки, расположенные неподалеку.
Последствия вражеской атаки в Запорожье (фото: facebook.com/official.znu)
Немного позже ЗНУ опубликовал видео, на котором можно увидеть последствия атаки РФ утром.
"Утро после попадания. Студенты, преподаватели, работники вместе устраняют последствия удара. Спасибо каждому, кто пришел", - подчеркнули в пресс-службе университета.
Как помочь ЗНУ с восстановлением
В заключение в ЗНУ опубликовали реквизиты для благотворительной помощи - по соответствующей ссылке.
Поддержать государственное учреждение высшего образования можно также через БО БФ "Молодь Майбутнього" - волонтерский центр ЗНУ:
- с помощью "банки" Monobank;
- по номеру карты 4874 1000 3918 8167.
Напомним, ранее мы сообщали, что РФ уничтожила один из самых крупных торговых центров Запорожья.
Кроме того, мы рассказывали о других последствиях российской атаки в городе 21 сентября.
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