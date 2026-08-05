РФ знищила ключові логістичні центри "Епіцентру": компанія припиняє виробництво

Що сталося вночі

Ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії. У Києві на вулиці Віскозній повністю згорів один з логістичних центрів "Епіцентру".

Ще один удар прийшовся на логістично-виробничий комплекс у Калинівці. Внаслідок прямих ракетних влучань там повністю знищено два великі складські комплекси.

Окрема ракета влучила у виробничий майданчик заводу "Epicentr Ceramic Corporation". Вибух зруйнував усі виробничі печі, тому подальша робота підприємства стала неможливою.

Фото: наслідки обстрілу "Епіцентру" (facebook.com/epicentrkua)

Наслідки атаки

У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє колег отримали поранення та перебувають у лікарні.

Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів працівників - 20 машин вигоріли вщент.

"Загинув наш співробітник - молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя", - йдеться у заяві компанії.

Фото: знищений комплекс "Епіцентру" (facebook.com/epicentrkua)

Виробництво зупинено: що далі

Компанія ухвалила рішення зупинити виробництво на заводі "Epicentr Ceramic Corporation". Щоб уникнути дефіциту продукції, у "Епіцентрі" визначили план дій:

у першу чергу виробництво перенесуть на два підприємства компанії за кордоном;

паралельно розпочнеться підготовка до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні.

За попередніми оцінками компанії, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше - близько двох років.

"Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити. Але сьогодні йдеться не лише про втрати компанії. Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися", - зазначили в "Епіцентрі".

Масований удар по Києву та області

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня росіяни двічі запустили балістику та намагалися атакувати Київ дронами.

Наслідки атаки зафіксували в Оболонському, Святошинському, Деснянському та Голосіївському районах столиці, де спалахнули пожежі у складських і житлових будівлях.