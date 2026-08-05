РФ уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра": компания прекращает производство

Что произошло ночью

Враг одновременно поразил два ключевых логистических комплекса компании. В Киеве на улице Вискозной полностью сгорел один из логистических центров "Эпицентра".

Еще один удар пришелся на логистически производственный комплекс в Калиновке. В результате прямых ракетных попаданий там полностью уничтожены два больших складских комплекса.

Отдельная ракета попала в производственную площадку завода "Epicentr Ceramic Corporation". Взрыв разрушил все производственные печи, поэтому дальнейшая работа предприятия стала невозможной.

Фото: последствия обстрела "Эпицентра" (facebook.com/epicentrkua)

Последствия атаки

В логистически производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое коллег получили ранения и находятся в больнице.

У логистического комплекса также полностью уничтожена парковка частных автомобилей работников - 20 машин выгорели дотла.

"Погиб наш сотрудник - молодой парень, у которого впереди была целая жизнь", - говорится в заявлении компании.

Фото: уничтоженный комплекс "Эпицентра" (facebook.com/epicentrkua)

Производство остановлено: что дальше

Компания приняла решение приостановить производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation". Чтобы избежать дефицита продукции, в "Эпицентре" определили план действий:

в первую очередь производство перенесут на два предприятия компании за границей;

параллельно начнется подготовка к запуску производства еще на одном предприятии в Украине.

По предварительным оценкам компании, полное восстановление разрушенного производства потребует не менее полутора лет, а скорее всего - около двух лет.

"Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить. Но сегодня речь идет не только о потерях компании. Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться", - отметили в "Эпицентре".

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, в ночь на 5 августа россияне дважды запустили баллистику и пытались атаковать Киев дронами.

Последствия атаки были зафиксированы в Оболонском, Святошинском, Деснянском и Голосеевском районах столицы, где вспыхнули пожары в складских и жилых зданиях.