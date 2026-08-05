RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра": компания прекращает производство

08:43 05.08.2026 Ср
2 мин
Погиб молодой парень - работник компании
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки по "Эпицентру" 5 августа (facebook.com/epicentrkua)

Ночью российские ракеты попали в производственные и логистические объекты компании "Эпицентр". Погиб человек, а одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине фактически потеряно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Эпицентр".

Что произошло ночью

Враг одновременно поразил два ключевых логистических комплекса компании. В Киеве на улице Вискозной полностью сгорел один из логистических центров "Эпицентра".

Еще один удар пришелся на логистически производственный комплекс в Калиновке. В результате прямых ракетных попаданий там полностью уничтожены два больших складских комплекса.

Отдельная ракета попала в производственную площадку завода "Epicentr Ceramic Corporation". Взрыв разрушил все производственные печи, поэтому дальнейшая работа предприятия стала невозможной.

Фото: последствия обстрела "Эпицентра" (facebook.com/epicentrkua)

Последствия атаки

В логистически производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое коллег получили ранения и находятся в больнице.

У логистического комплекса также полностью уничтожена парковка частных автомобилей работников - 20 машин выгорели дотла.

"Погиб наш сотрудник - молодой парень, у которого впереди была целая жизнь", - говорится в заявлении компании.

Фото: уничтоженный комплекс "Эпицентра" (facebook.com/epicentrkua)

Производство остановлено: что дальше

Компания приняла решение приостановить производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation". Чтобы избежать дефицита продукции, в "Эпицентре" определили план действий:

  • в первую очередь производство перенесут на два предприятия компании за границей;
  • параллельно начнется подготовка к запуску производства еще на одном предприятии в Украине.

По предварительным оценкам компании, полное восстановление разрушенного производства потребует не менее полутора лет, а скорее всего - около двух лет.

"Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить. Но сегодня речь идет не только о потерях компании. Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться", - отметили в "Эпицентре".

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, в ночь на 5 августа россияне дважды запустили баллистику и пытались атаковать Киев дронами.

Последствия атаки были зафиксированы в Оболонском, Святошинском, Деснянском и Голосеевском районах столицы, где вспыхнули пожары в складских и жилых зданиях.

Погибла женщина, пострадали 26 человек.

Киевская область пострадала еще более масштабно.

В результате ночной атаки 14 человек погибли, а 22 получили ранения, больше всего пострадали Броварской, Бучанский и Фастовский районы, где враг попал по складам и логистическим предприятиям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРакетная атака