РФ знищила головний логістичний склад INTERTOP Ukraine

У компанії повідомили, що внаслідок нічної російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад, де зберігалися товари INTERTOP Ukraine. Йдеться про високотехнологічний комплекс DENKA LOGISTICS, який із 2009 року був основним логістичним вузлом MTI Group.

Попри масштабні руйнування, загиблих і постраждалих серед працівників немає.

За словами представників компанії, разом зі складом втрачено значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання. Саме звідти щодня відправляли десятки тисяч замовлень клієнтам по всій Україні.

У INTERTOP Ukraine наголосили, що вже оцінюють наслідки атаки та перебудовують логістичні процеси, щоб мінімізувати вплив на покупців.

"Ми робимо все можливе, щоб ви якомога менше відчули цей збій. Попереду багато роботи. Адже ворог ніколи не знищить нашу здатність працювати, об'єднуватися та відбудовувати своє", - заявили в компанії.

У INTERTOP також подякували рятувальникам ДСНС, Силам оборони України, а також клієнтам і партнерам за підтримку та довіру.