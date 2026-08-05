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РФ уничтожила главный логистический склад INTERTOP Ukraine

16:31 05.08.2026 Ср
2 мин
Более 15 лет этот склад был главным логистическим узлом компании
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия российского удара (t.me/dsns_telegram)

Российская атака полностью уничтожила главный логистический состав INTERTOP Ukraine, откуда каждый день отправляли десятки тысяч заказов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение INTERTOP Ukraine в Instagram.

В компании сообщили, что в результате ночной российской атаки был полностью уничтожен главный логистический состав, где хранились товары INTERTOP Ukraine. Речь идет о высокотехнологичном комплексе DENKA LOGISTICS, который с 2009 года являлся основным логистическим узлом MTI Group.

Несмотря на масштабные разрушения, погибших и пострадавших среди работников нет.

По словам представителей компании, вместе с составом потеряна значительная часть товарных запасов, логистическая инфраструктура и оборудование. Именно оттуда каждый день отправляли десятки тысяч заказов клиентам по всей Украине.

INTERTOP Ukraine отметили, что уже оценивают последствия атаки и перестраивают логистические процессы, чтобы минимизировать влияние на покупателей.

"Мы делаем все возможное, чтобы вы как можно меньше почувствовали этот сбой. Впереди много работы. Ведь враг никогда не уничтожит нашу способность работать, объединяться и восстанавливать свое", - заявили в компании.

В INTERTOP также поблагодарили спасателей ГСЧС, Силы обороны Украины, а также клиентов и партнеров за поддержку и доверие.

В последнее время российские атаки все чаще ориентированы на логистические и торговые объекты украинского бизнеса.

В частности, в начале августа российские дроны дважды атаковали самый большой склад ROZETKA в Броварах.

Также накануне компания Millennium сообщила об уничтожении складского комплекса с продукцией шоколада в результате удара по Днепру.

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