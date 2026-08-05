РФ уничтожила главный логистический склад INTERTOP Ukraine

В компании сообщили, что в результате ночной российской атаки был полностью уничтожен главный логистический состав, где хранились товары INTERTOP Ukraine. Речь идет о высокотехнологичном комплексе DENKA LOGISTICS, который с 2009 года являлся основным логистическим узлом MTI Group.

Несмотря на масштабные разрушения, погибших и пострадавших среди работников нет.

По словам представителей компании, вместе с составом потеряна значительная часть товарных запасов, логистическая инфраструктура и оборудование. Именно оттуда каждый день отправляли десятки тысяч заказов клиентам по всей Украине.

INTERTOP Ukraine отметили, что уже оценивают последствия атаки и перестраивают логистические процессы, чтобы минимизировать влияние на покупателей.

"Мы делаем все возможное, чтобы вы как можно меньше почувствовали этот сбой. Впереди много работы. Ведь враг никогда не уничтожит нашу способность работать, объединяться и восстанавливать свое", - заявили в компании.

В INTERTOP также поблагодарили спасателей ГСЧС, Силы обороны Украины, а также клиентов и партнеров за поддержку и доверие.