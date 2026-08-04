Росіяни знищили склад шоколаду Millennium у Дніпрі
Російська нічна атака на Дніпро знищила складський комплекс виробника шоколаду Millennium. Компанія попередила про можливі перебої з постачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Millennium Chocolate в Instagram.
У компанії розповіли, що внаслідок нічного обстрілу склад із готовою продукцією зазнав значних пошкоджень.
Через втрату частини товарів найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих видів продукції.
Водночас у Millennium наголосили, що найважливіше - всі працівники залишилися в безпеці.
"Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів", - зазначили в компанії.
У Millennium додали, що вже працюють над відновленням після атаки та подякували клієнтам і партнерам за підтримку, довіру та розуміння.
Нагадаємо, 2 серпня російські дрони атакували найбільший склад онлайн-гіпермаркету ROZETKA у Броварах. У компанії заявили, що удар був цілеспрямованим, однак, попри пошкодження, постраждалих не було, а роботу вдалося продовжити у звичному режимі.
Ще раніше, 26 липня, російські війська атакували дроном супермаркет АТБ у Чернігові. Внаслідок удару загинули двоє людей, зокрема 9-річна дівчинка, ще понад десять осіб зазнали поранень.