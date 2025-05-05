РФ знищила два з трьох водогонів: жителів Костянтинівки попередили про кризу з водою
Російська армія пошкодила два із трьох водогонів місті Костянтинівка Донецької області. Наразі вони не підлягають відновленню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Костянтинівської міської військової адміністрації.
"Унаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади. Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій", - сказано у повідомленні.
Наразі водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості, вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.
Проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.
"Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Економно використовуйте воду. Закликаємо до спокою, єдності та взаємної підтримки", - звернулась місцева влада до мешканців.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрпошта" продовжує працювати у місті Костянтинівка Донецької області попри обстріли. Частину відділень тимчасово закрили, але виплату пенсій і допомоги завершили.
Також ми писали, що 19 квітня, російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК.
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