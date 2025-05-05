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РФ знищила два з трьох водогонів: жителів Костянтинівки попередили про кризу з водою

Понеділок 05 травня 2025 20:46
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РФ знищила два з трьох водогонів: жителів Костянтинівки попередили про кризу з водою Ілюстративне фото: РФ знищила два з трьох водогонів у Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія пошкодила два із трьох водогонів місті Костянтинівка Донецької області. Наразі вони не підлягають відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Костянтинівської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади. Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій", - сказано у повідомленні.

Наразі водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості, вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

Проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Економно використовуйте воду. Закликаємо до спокою, єдності та взаємної підтримки", - звернулась місцева влада до мешканців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрпошта" продовжує працювати у місті Костянтинівка Донецької області попри обстріли. Частину відділень тимчасово закрили, але виплату пенсій і допомоги завершили.

Також ми писали, що 19 квітня, російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК.

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