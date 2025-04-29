Залишилися навіть під обстрілами: як "Укрпошта" працює у прифронтовій Костянтинівці

"Ми чекаємо на вас в інших відділеннях міста", - наголосив Смілянський.

За його словами, через загрозу безпеці тимчасово закрили відділення в окремих районах міста, які постраждали або перебувають під обстрілами. Водночас інші відділення, розташовані у відносно безпечних місцях, продовжують роботу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харківській області запустять пересувні поштові відділення "Укрпошти" в громадах, де постійні відділення зруйновані або закриті через обстріли. Вони доставлятимуть пенсії, соціальну допомогу, прийматимуть платежі та надаватимуть інші поштові послуги.

Також ми розповідали, що "Укрпошта" розширює практику продажу невручених посилок через онлайн-аукціони на платформі "Прозорро.Продажі". Тепер до участі долучаються жителі Львова, Тернополя, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Хмельницького.​ Посилки, які не були отримані протягом шести місяців, об'єднуються в лоти по 100 одиниць. Вміст кожного лота залишається невідомим до моменту покупки, що додає елемент несподіванки для покупців.

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