РФ уничтожила два из трех водопроводов: жителей Константиновки предупредили о кризисе с водой

Российская армия повредила два из трех водопроводов городе Константиновка Донецкой области. Сейчас они не подлежат восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Константиновской городской военной администрации.

"В результате вражеских обстрелов на сегодняшний день повреждены два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение нашей громады. Эти водопроводы не подлежат восстановлению в условиях активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Сейчас водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве, принимаются все возможные меры для стабилизации ситуации.

Проводятся переподключения между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в те районы, где это еще технически возможно.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации. Экономно используйте воду. Призываем к спокойствию, единству и взаимной поддержке", - обратилась местная власть к жителям.