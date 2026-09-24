РФ знищила 1,2 млн підручників: Комітет освіти назвав терміни постачання нових

До українських шкіл уже доставили 88% підручників для 9 класу, хоча частину накладу знищили російські ракетні удари по поліграфічних підприємствах. Повністю відновити втрачені книги планують до 5 жовтня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в Telegram .

Підручники для 9 класу: яка ситуація зараз

За словами Бабака, у 2026 році для дев'ятикласників запланували надрукувати 118 назв підручників загальним накладом 8,9 млн примірників. Станом на 1 вересня було надруковано 117 назв, а до шкіл доставили 75,9% накладу.

Оперативні дані на 15 вересня свідчать, що показник зріс до 88%.

Водночас із 59 назв підручників для 4 класу до шкіл надійшло лише 6,55% накладу. Для окремих підручників 6-7 класів і видань для дітей з особливими освітніми потребами доставка ще не розпочалася.

Росія знищила 1,2 млн готових підручників

Голова комітету зазначив, що 19 липня та 1 серпня російські ракетні удари знищили 1,2 млн підручників, які вже були надруковані та готові до відправлення в школи.

Це становить 8,9% усього накладу, причому близько 70% втрат припало саме на підручники для 9 класу. Загальну вартість знищених книг оцінюють майже у 145 млн гривень.

Станом на 15 вересня вдалося відновити 40,4% втраченого накладу, а повністю завершити передрук планують до 5 жовтня.

Коли школи отримають усі підручники

За словами Бабака, через наслідки ракетних атак строки доставки цього року будуть довшими, ніж зазвичай.

Очікується, що протягом наступного місяця всі підручники для 9 класу надійдуть до закладів освіти, а до кінця листопада - видання для 4, 6 і 7 класів. Найскладнішою залишається ситуація з підручниками для дітей з особливими освітніми потребами, які, за словами депутата, традиційно надходять лише наприкінці року.

Він також повідомив, що механізму компенсації видавцям із державного бюджету поки немає. Міністерство освіти разом із міжнародними партнерами вже залучило близько 13 млн гривень на перевидання знищених накладів і продовжує пошук додаткового фінансування.

Крім того, у Комітеті готують експериментальну програму підтримки книговидавництва через наповнення шкільних бібліотек, рішення щодо якої уряд може ухвалити найближчим часом.