РФ уничтожила 1,2 млн учебников: Комитет образования назвал сроки поставки новых

В украинские школы уже доставили 88% учебников для 9 класса, хотя часть тиража уничтожили российские ракетные удары по полиграфическим предприятиям. Полностью восстановить утраченные книги планируют до 5 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram .

Учебники для 9 класса: какая ситуация сейчас

По словам Бабака, в 2026 году для девятиклассников запланировали напечатать 118 наименований учебников общим тиражом 8,9 млн экземпляров. По состоянию на 1 сентября было опубликовано 117 названий, а в школы доставили 75,9% тиража.

Оперативные данные на 15 сентября свидетельствуют о том, что показатель вырос до 88%.

В то же время из 59 названий учебников для 4 класса в школы поступило только 6,55% тиража. Для отдельных учебников 6-7 классов и изданий для детей с особыми образовательными потребностями доставка еще не началась.

Россия уничтожила 1,2 млн готовых учебников

Глава комитета отметил, что 19 июля и 1 августа российские ракетные удары уничтожили 1,2 млн учебников, которые уже были опубликованы и готовы к отправке в школы.

Это составляет 8,9% всего тиража, причем около 70% потерь пришлось именно на учебники для 9 класса. Общую стоимость уничтоженных книг оценивают почти в 145 млн. гривен.

По состоянию на 15 сентября удалось восстановить 40,4% утраченного тиража, а полностью завершить перепечатку планируется к 5 октября.

Когда школы получат все учебники

По словам Бабака, из-за последствий ракетных атак сроки доставки в этом году будут длиннее обычного.

Ожидается, что в течение следующего месяца все учебники для 9 класса поступят в учебные заведения, а до конца ноября - издания для 4, 6 и 7 классов. Сложнее остается ситуация с учебниками для детей из особыми образовательными потребностями, которые, по словам депутата, традиционно поступают только в конце года.

Он также сообщил, что механизм компенсации издателям из государственного бюджета пока нет. Министерство образования вместе с международными партнерами уже привлекло около 13 млн. гривен на переиздание уничтоженных тиражей и продолжает поиск дополнительного финансирования.

Кроме того, в Комитете готовят экспериментальную программу поддержки книгоиздания через наполнение школьных библиотек, решение о которой правительство может принять в ближайшее время.