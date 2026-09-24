ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

РФ уничтожила 1,2 млн учебников: Комитет образования назвал сроки поставки новых

11:39 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Василина Копытко
РФ уничтожила 1,2 млн учебников: Комитет образования назвал сроки поставки новых Какая ситуация с книгами в школах из-за атак на издательства (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В украинские школы уже доставили 88% учебников для 9 класса, хотя часть тиража уничтожили российские ракетные удары по полиграфическим предприятиям. Полностью восстановить утраченные книги планируют до 5 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.

Учебники для 9 класса: какая ситуация сейчас

По словам Бабака, в 2026 году для девятиклассников запланировали напечатать 118 наименований учебников общим тиражом 8,9 млн экземпляров. По состоянию на 1 сентября было опубликовано 117 названий, а в школы доставили 75,9% тиража.

Оперативные данные на 15 сентября свидетельствуют о том, что показатель вырос до 88%.

В то же время из 59 названий учебников для 4 класса в школы поступило только 6,55% тиража. Для отдельных учебников 6-7 классов и изданий для детей с особыми образовательными потребностями доставка еще не началась.

Читайте также: Вместо бумажных - электронные: Корецкий поручил МОН обеспечить школьников учебниками

Россия уничтожила 1,2 млн готовых учебников

Глава комитета отметил, что 19 июля и 1 августа российские ракетные удары уничтожили 1,2 млн учебников, которые уже были опубликованы и готовы к отправке в школы.

Это составляет 8,9% всего тиража, причем около 70% потерь пришлось именно на учебники для 9 класса. Общую стоимость уничтоженных книг оценивают почти в 145 млн. гривен.

По состоянию на 15 сентября удалось восстановить 40,4% утраченного тиража, а полностью завершить перепечатку планируется к 5 октября.

Когда школы получат все учебники

По словам Бабака, из-за последствий ракетных атак сроки доставки в этом году будут длиннее обычного.

Ожидается, что в течение следующего месяца все учебники для 9 класса поступят в учебные заведения, а до конца ноября - издания для 4, 6 и 7 классов. Сложнее остается ситуация с учебниками для детей из особыми образовательными потребностями, которые, по словам депутата, традиционно поступают только в конце года.

Он также сообщил, что механизм компенсации издателям из государственного бюджета пока нет. Министерство образования вместе с международными партнерами уже привлекло около 13 млн. гривен на переиздание уничтоженных тиражей и продолжает поиск дополнительного финансирования.

Кроме того, в Комитете готовят экспериментальную программу поддержки книгоиздания через наполнение школьных библиотек, решение о которой правительство может принять в ближайшее время.

Читайте также о том, что, несмотря на регулярные российские обстрелы издательств, складов и логистики, почти 88% учебников для учеников 9 класса уже доставили в украинские школы. Часть тиражей пришлось перепечатывать после уничтожения издательских мощностей.

Ранее мы писали о том, что летом РФ уничтожила почти половину годового объема выпуска книг в Украине. По предварительным подсчетам, потери могут составить 15 млн. экземпляров. Из-за атак сгорели 9% новых учебников для школ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Школа
Новости
Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать
Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли