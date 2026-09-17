Атаки РФ зірвали друк підручників: скільки книжок уже отримали школи

Попри регулярні російські обстріли видавництв, складів і логістики, до українських шкіл уже доставили 88% підручників для учнів 9 класу. Частину накладу довелося передруковувати після знищення видавничих потужностей.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Скільки підручників уже отримали школи

У 2026 році для українських школярів друкують 13,5 млн примірників підручників. Нові книги отримають учні 4-х і 9-х класів, зокрема діти з особливими освітніми потребами.

Насамперед підручниками забезпечують дев'ятикласників, адже цього навчального року вони вперше навчаються за новим Державним стандартом базової середньої освіти в межах реформи "Нова українська школа".

Станом на 15 вересня до закладів освіти доставлено 88% запланованого накладу для 9 класу. Найкращі результати мають:

Полтавська область - 98%;

Черкаська, Запорізька та Дніпропетровська області - по 97%;

Вінницька область - 96%.

Чому частину підручників довелося передруковувати

У МОН пояснили, що строки друку й доставки частини накладу скоригували через російські атаки на видавничі потужності. Зараз вже 43% знищених видань передруковано.

Для учнів 4-х класів цього року передбачено понад 3,7 млн нових підручників. Основний обсяг планують доставити до 1 жовтня. До того часу школярі можуть користуватися підручниками, надрукованими у 2021 році, які вже є в закладах освіти.

МОН також зазначає, що PDF-версії нових підручників доступні онлайн для всіх учнів і вчителів.