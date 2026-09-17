Атаки РФ зірвали друк підручників: скільки книжок уже отримали школи
Попри регулярні російські обстріли видавництв, складів і логістики, до українських шкіл уже доставили 88% підручників для учнів 9 класу. Частину накладу довелося передруковувати після знищення видавничих потужностей.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.
Скільки підручників уже отримали школи
У 2026 році для українських школярів друкують 13,5 млн примірників підручників. Нові книги отримають учні 4-х і 9-х класів, зокрема діти з особливими освітніми потребами.
Насамперед підручниками забезпечують дев'ятикласників, адже цього навчального року вони вперше навчаються за новим Державним стандартом базової середньої освіти в межах реформи "Нова українська школа".
Станом на 15 вересня до закладів освіти доставлено 88% запланованого накладу для 9 класу. Найкращі результати мають:
- Полтавська область - 98%;
- Черкаська, Запорізька та Дніпропетровська області - по 97%;
- Вінницька область - 96%.
Чому частину підручників довелося передруковувати
У МОН пояснили, що строки друку й доставки частини накладу скоригували через російські атаки на видавничі потужності. Зараз вже 43% знищених видань передруковано.
Для учнів 4-х класів цього року передбачено понад 3,7 млн нових підручників. Основний обсяг планують доставити до 1 жовтня. До того часу школярі можуть користуватися підручниками, надрукованими у 2021 році, які вже є в закладах освіти.
МОН також зазначає, що PDF-версії нових підручників доступні онлайн для всіх учнів і вчителів.
Читайте також про те, що через російські атаки друкарень прем'єр Сергій Корецький доручив МОН забезпечити школярів електронними підручниками.
Раніше ми писали про те, що влітку Росія знищила близько 15 млн книг - це майже половина річного обсягу друку. Видавництва змушені розсереджувати свої склади та шукати інвестиції на відбудову. У сфері заявляють про можливий дефіцит певних книг, зменшення асортименту та підвищення цін.