РФ знайшла слабке місце української оборони: аналітики ISW назвали шлях вирішення

Російські війська на фронті активно використовують погані погодні умови, щоб скористатися ключовою вразливістю України - обмеженою ефективністю безпілотників у туман, дощ та низьку хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що РФ застосувала густий туман під час наступальних дій у районі Новопавлівки, де російські війська змогли двічі перетнути понтонний міст.

"Російські війська використовували погодні умови, щоб скористатися вразливістю української системи оборони на полі бою, що ґрунтується на використанні дронів, у напрямку Новопавлівки, це підкреслює необхідність для України в традиційних системах озброєння", - зазначають аналітики.

Геолокаційні кадри від 14 листопада підтверджують удари ЗСУ по російській техніці в цьому районі, проте погодні умови суттєво ускладнили роботу українських дронів.

ISW наголошує, що подібна тактика ворога фіксується вздовж усього фронту - зокрема у напрямках Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя.

Яке може бути рішення

Україна вимушено побудувала свою оборону переважно на використанні безпілотників, щоб компенсувати нестачу техніки та особового складу та захищати понад 1200 км лінії фронту. Тактичні дрони та баражуючі боєприпаси стали основним елементом стримування російських наступів.

Однак погана погода частково паралізує безпілотні операції, створюючи "вікна можливостей" для російських проривів. До того ж, нестача артилерії та інших традиційних систем робить оборону менш гнучкою.

Аналітики ISW підкреслюють, що Україні потрібне термінове посилення традиційних систем озброєння:

артилерія та боєприпаси;

засоби контрбатарейної боротьби;

радіолокаційні та розвідувальні системи;

укріплені оборонні позиції.

"Лише багаторівнева оборона, що не залежить від одного типу озброєння, може зменшити вразливість України", - зазначають у звіті.

У ISW наголошують: використання Росією погодних умов і слабкостей української оборони - це сигнал Заходу, що традиційні системи озброєнь не втрачають значення навіть у сучасній війні дронів.