РФ нашла слабое место украинской обороны: аналитики ISW назвали путь решения

Российские войска на фронте активно используют плохие погодные условия, чтобы воспользоваться ключевой уязвимостью Украины - ограниченной эффективностью беспилотников в туман, дождь и низкую облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что РФ применила густой туман во время наступательных действий в районе Новопавловки, где российские войска смогли дважды пересечь понтонный мост.

"Российские войска использовали погодные условия, чтобы воспользоваться уязвимостью украинской системы обороны на поле боя, основанной на использовании дронов, в направлении Новопавловки, это подчеркивает необходимость для Украины в традиционных системах вооружения", - отмечают аналитики.

Геолокационные кадры от 14 ноября подтверждают удары ВСУ по российской технике в этом районе, однако погодные условия существенно осложнили работу украинских дронов.

ISW отмечает, что подобная тактика врага фиксируется вдоль всего фронта - в частности в направлениях Покровска, Великомихайловки и Гуляйполя.

Какое может быть решение

Украина вынужденно построила свою оборону преимущественно на использовании беспилотников, чтобы компенсировать недостаток техники и личного состава и защищать более 1200 км линии фронта. Тактические дроны и барражирующие боеприпасы стали основным элементом сдерживания российских наступлений.

Однако плохая погода частично парализует беспилотные операции, создавая "окна возможностей" для российских прорывов. К тому же, нехватка артиллерии и других традиционных систем делает оборону менее гибкой.

Аналитики ISW подчеркивают, что Украине требуется срочное усиление традиционных систем вооружения:

артиллерия и боеприпасы;

средства контрбатарейной борьбы;

радиолокационные и разведывательные системы;

укрепленные оборонительные позиции.

"Только многоуровневая оборона, которая не зависит от одного типа вооружения, может уменьшить уязвимость Украины", - отмечают в отчете.

В ISW отмечают: использование Россией погодных условий и слабостей украинской обороны - это сигнал Западу, что традиционные системы вооружений не теряют значения даже в современной войне дронов.