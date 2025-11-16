РФ нашла слабое место украинской обороны: аналитики ISW назвали путь решения
Российские войска на фронте активно используют плохие погодные условия, чтобы воспользоваться ключевой уязвимостью Украины - ограниченной эффективностью беспилотников в туман, дождь и низкую облачность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что РФ применила густой туман во время наступательных действий в районе Новопавловки, где российские войска смогли дважды пересечь понтонный мост.
"Российские войска использовали погодные условия, чтобы воспользоваться уязвимостью украинской системы обороны на поле боя, основанной на использовании дронов, в направлении Новопавловки, это подчеркивает необходимость для Украины в традиционных системах вооружения", - отмечают аналитики.
Геолокационные кадры от 14 ноября подтверждают удары ВСУ по российской технике в этом районе, однако погодные условия существенно осложнили работу украинских дронов.
ISW отмечает, что подобная тактика врага фиксируется вдоль всего фронта - в частности в направлениях Покровска, Великомихайловки и Гуляйполя.
Какое может быть решение
Украина вынужденно построила свою оборону преимущественно на использовании беспилотников, чтобы компенсировать недостаток техники и личного состава и защищать более 1200 км линии фронта. Тактические дроны и барражирующие боеприпасы стали основным элементом сдерживания российских наступлений.
Однако плохая погода частично парализует беспилотные операции, создавая "окна возможностей" для российских прорывов. К тому же, нехватка артиллерии и других традиционных систем делает оборону менее гибкой.
Аналитики ISW подчеркивают, что Украине требуется срочное усиление традиционных систем вооружения:
- артиллерия и боеприпасы;
- средства контрбатарейной борьбы;
- радиолокационные и разведывательные системы;
- укрепленные оборонительные позиции.
"Только многоуровневая оборона, которая не зависит от одного типа вооружения, может уменьшить уязвимость Украины", - отмечают в отчете.
В ISW отмечают: использование Россией погодных условий и слабостей украинской обороны - это сигнал Западу, что традиционные системы вооружений не теряют значения даже в современной войне дронов.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, в течение суток, 15 ноября, на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.