Главная » Новости » Война в Украине

РФ нашла слабое место украинской обороны: аналитики ISW назвали путь решения

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 10:35
РФ нашла слабое место украинской обороны: аналитики ISW назвали путь решения Иллюстративное фото: Россия нашла слабое место украинской обороны (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска на фронте активно используют плохие погодные условия, чтобы воспользоваться ключевой уязвимостью Украины - ограниченной эффективностью беспилотников в туман, дождь и низкую облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что РФ применила густой туман во время наступательных действий в районе Новопавловки, где российские войска смогли дважды пересечь понтонный мост.

"Российские войска использовали погодные условия, чтобы воспользоваться уязвимостью украинской системы обороны на поле боя, основанной на использовании дронов, в направлении Новопавловки, это подчеркивает необходимость для Украины в традиционных системах вооружения", - отмечают аналитики.

Геолокационные кадры от 14 ноября подтверждают удары ВСУ по российской технике в этом районе, однако погодные условия существенно осложнили работу украинских дронов.

ISW отмечает, что подобная тактика врага фиксируется вдоль всего фронта - в частности в направлениях Покровска, Великомихайловки и Гуляйполя.

Какое может быть решение

Украина вынужденно построила свою оборону преимущественно на использовании беспилотников, чтобы компенсировать недостаток техники и личного состава и защищать более 1200 км линии фронта. Тактические дроны и барражирующие боеприпасы стали основным элементом сдерживания российских наступлений.

Однако плохая погода частично парализует беспилотные операции, создавая "окна возможностей" для российских прорывов. К тому же, нехватка артиллерии и других традиционных систем делает оборону менее гибкой.

Аналитики ISW подчеркивают, что Украине требуется срочное усиление традиционных систем вооружения:

  • артиллерия и боеприпасы;
  • средства контрбатарейной борьбы;
  • радиолокационные и разведывательные системы;
  • укрепленные оборонительные позиции.

"Только многоуровневая оборона, которая не зависит от одного типа вооружения, может уменьшить уязвимость Украины", - отмечают в отчете.

В ISW отмечают: использование Россией погодных условий и слабостей украинской обороны - это сигнал Западу, что традиционные системы вооружений не теряют значения даже в современной войне дронов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в течение суток, 15 ноября, на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Война в Украине Российская Федерация ВСУ Туман
