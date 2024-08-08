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Путін вирішив "підтримати" мешканців Курської області на тлі боїв: їм виплатять по 100 доларів

Москва, Четвер 08 серпня 2024 17:31
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Путін вирішив "підтримати" мешканців Курської області на тлі боїв: їм виплатять по 100 доларів Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада прийняла рішення виплачувати по 10 тисяч рублів (116 доларів) тим жителям Курської області, які покинули небезпечні райони регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"З головою уряду (Михайлом Мішустіним - ред.) ми розмовляли зовсім недавно. Будемо вважати, що рішення про одноразову виплату по 10 тисяч рублів громадянам, які цього потребують, прийнято, і необхідні ресурси будуть направлені", - заявив глава Кремля під час переговорів з в.о. губернатора Курської області Олексієм Смірновим

Також диктатор попросив Смірнова організувати оцінку збитків внаслідок бойових дій. Мова про "втрату майна та житла".

Бої у Курській області

Зазначимо, що у Курській області вже третій день тривають активні бойові дії. Мешканці російських прикордонних населених пунктів у паніці евакуюються, оскільки ситуація для них є вкрай небезпечною.

На цьому тлі в мережі з'являються відео, де, наприклад, мешканка міста Суджа Курської області (перебуває в дев'яти кілометрах від кордону) скаржиться, що влада не допомагає людям виїжджати і вона повинна рятуватися власними силами.

Також влада Курської області вчора, 7 серпня, вирішила оголосити в регіоні режим надзвичайної ситуації.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

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