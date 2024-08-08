В РФ знали об атаке на Курскую область за две недели, но проигнорировали данные, - Bloomberg
Российское военное командование знало о подготовке атаки на Курскую область. Однако они не проинформировали об этом диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как заявило изданию лицо, близкое к Кремлю, начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие чиновники, вероятно проигнорировали предупреждение разведки о том, что якобы украинские солдаты собирались у границы с западной Курской областью России. Об этом им сообщалось еще за две недели до начала боев в Курской области.
Именно поэтому оборонные силы внутри России были захвачены врасплох и не оказывали особого сопротивления якобы украинским войскам на начальном этапе.
По данным Bloomberg, несмотря на такие действия Герасимов вряд ли будет смещен со своей должности в ближайшее время, поскольку этот вопрос деликатный.
Бои в Курской области
В начале августа в Курской области России произошли активные боевые действия. Якобы украинские силы провели серию наступательных операций в этом регионе.
Местом активных боевых действий стал город Суджа и его окрестности. Там, вероятно, украинские войска, совершили наступательные операции, сосредоточившись на важных стратегических точках.
На события в Курской области спустя почти сутки с начала боев отреагировал и российский диктатор Владимир Путин, которому созвал совещание с военным командованием. Позже Путин поручил выплачивать по 10 тысяч рублей (116 долларов) тем жителям Курской области, которые выезжают из региона.
Кроме этого, в СМИ начали распространяться данные о том, что якобы Украина взяла под контроль газоизмерительную станцию неподалеку от города Суджа.
Более подробно о ситуации в российском регионе – в материале РБК-Украина.
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