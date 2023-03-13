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РФ знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, аби відновити військовий потенціал після агресії проти України, Росії знадобляться десятиріччя. Тож у Заходу є час для перебудови системи стримування автократичних режимів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данилова у Twitter.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", - написав він.

Нагадаємо, Данілов назвав чотири ключові умови для перемоги України у війні проти Росії.

Секретар РНБО також вважає, що членство України у НАТО буде запорукою безпеки для держави.

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Олексій ДаніловРНБОРосійська Федерація