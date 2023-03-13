РФ знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу, - Данілов

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", - написав він.

Нагадаємо, Данілов назвав чотири ключові умови для перемоги України у війні проти Росії.

Секретар РНБО також вважає, що членство України у НАТО буде запорукою безпеки для держави.

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