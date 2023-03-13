РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала, - Данилов

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", - написал он.

Напомним, Данилов назвал четыре ключевых условия для победы Украины в войне против России.

Секретарь СНБО также считает, что членство Украины в НАТО станет залогом безопасности для государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.