РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку, - Сирський

Російська армія зосередила зусилля на кількох основних напрямках. При цьому, окупанти значно активізувались на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат, при цьому основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області.
"Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", - констатував генерал.
За даними Сирського, наразі Сили оборони вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника.
"Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора", - зазначив він.
За даними Генштаба ЗСУ на 31 травня на Оріхівському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції ЗСУ в районі Степового та в напрямку Новоданилівки. Що стосується Новопавлівського напрямку, то противник протягом минулого дня здійснив 25 атак.
Про активізацію росіян на цьому напрямку свідчить і збільшення обстрілів. Так, 31 травня росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області. Одна людина отримала поранення. А в ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.