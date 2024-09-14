РФ значно активізувала перекидання резервів на Вугледарський напрямок

Ситуація в Маріуполі та районі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року. На даний момент місто напхане місцями зберігання техніки та базами для живої сили РФ, яка постійно прямує на фронт до Донецької та Запорізької областей.

Нещодавно повідомлялося, що РФ збільшила темпи підготовки окупантів на полігонах Маріуполя та району. Таку активізацію можна порівняти з ситуацією перед наступом росіян на Авдіївку.

Додамо, що буквально 13 вересня під Маріуполем було завдано удару по складу ракет для ППО окупантів.

А 11 вересня фіксувалися "прильоти" по складу та базуванню окупантів у Маріуполі та районі. Після вибухів загарбники спішно евакуювали свої сили із селища Мелекіне.

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