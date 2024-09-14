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РФ значительно активизировала переброску резервов на Угледарское направление

Фото: РФ значительно активизировала переброску резервов на Угледарское направление (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе фиксируют значительную активизацию переброски резервов оккупантов. Они идут на Угледарское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем активизацию перемещений на Угледарское направление. В целом все Приазовье наблюдает стремительную активизацию движения резервов именно на направление "Угледар - Курахово", - рассказал он.

По данным Андрющенко, грузовики с боекомплектом и живой силой идут из Новоазовска через Мариуполь.

"В целях обеспечения перемещений после системных "хлопков" россияне выставили мобильные пункты контроля и наблюдения из состава полицаев и военной полиции", - отметил советник мэра.

Второе направление, по его словам, из Мелитополя через Мангуш и Никольское в объезд Мариуполя на север.

"Зафиксирована колонна из тралов, загруженных гусеничной военной техникой", - добавил он.

Ситуация в Мариуполе и районе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года. На данный момент город напичкан местами хранения техники и базами для живой силы РФ, которая постоянно направляется на фронт в Донецкую и Запорожскую области.

Недавно сообщалось, что РФ увеличила темпы подготовки оккупантов на полигонах Мариуполя и района. Такая активизация сравнима с ситуацией перед наступлением россиян на Авдеевку.

Добавим, что буквально 13 сентября под Мариуполем был нанесен удар по складу ракет для ПВО оккупантов.

А 11 сентября фиксировались "прилеты" по складу и базированию оккупантов в Мариуполе и районе. После взрывов захватчики спешно эвакуировали свои силы из поселка Мелекино.

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